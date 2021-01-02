Иран сократил экспорт природного газа в Ирак и пригрозил его дальнейшими сокращениями из-за неуплаты этой арабской страной своих взносов, сообщило агентство Bloomberg в воскресенье со ссылкой на представителя министерства электроэнергетики Ирака, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Две недели назад Иран сократил объемы газа, отправляемого своему соседу, с 50 млн. кубометров до пяти миллионов кубических метров, рассказал Ахмед Мусса в интервью.

По словам чиновника, Исламская Республика пригрозила еще больше сократить подачу газа до трех миллионов кубометров в день, и это повысило вероятность дальнейшего дефицита электроэнергии в Багдаде и других крупных городах.

Иран начал сокращать экспорт своему соседу, который является вторым по величине производителем нефти ОПЕК после того, как Ирак задержал платежи за газ. По словам Муссы, Ирак задолжал около 2,7 млрд. долларов по неоплаченным счетам.

По словам представителя, министр энергетики Ирана Реза Ардаканян собирается во вторник встретиться с иракскими официальными лицами в Багдаде, чтобы обсудить этот вопрос.

По словам Муссы, производство электроэнергии упало примерно на семь гигаватт в результате ограничения поставок газа. Багдад и другие центральные районы больше всего пострадали от нехватки электроэнергии.

По его словам, несмотря на то, что поставки Ираком иранского газа были прерваны, импорт электроэнергии продолжается, как и раньше.

Иран подписал два отдельных контракта на экспорт продукции в иракские города Басра и Багдад.