Иран и Япония провели переговоры о закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха
Представители Ирана и Японии обсудили реализацию проекта по строительству больницы в японском стиле, закупку оборудования для мониторинга загрязнения воздуха и получение кредита на строительство электростанции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Проведены встречи с участием представителей Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Программно-бюджетной организации, Министерства иностранных дел и Национальной картографической организации Ирана, и, при этом, вопросы загрязнения Тегерана и борьбы со стихийными бедствиями были обсуждены.
На встрече представители Ирана и Японии выразили надежду на расширение двустороннего сотрудничества за счет снятия ограничений и санкций.
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