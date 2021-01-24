Иран и Япония провели переговоры о закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха

Представители Ирана и Японии обсудили реализацию проекта по строительству больницы в японском стиле, закупку оборудования для мониторинга загрязнения воздуха и получение кредита на строительство электростанции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Проведены встречи с участием представителей Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Программно-бюджетной организации, Министерства иностранных дел и Национальной картографической организации Ирана, и, при этом, вопросы загрязнения Тегерана и борьбы со стихийными бедствиями были обсуждены.

На встрече представители Ирана и Японии выразили надежду на расширение двустороннего сотрудничества за счет снятия ограничений и санкций.