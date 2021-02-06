Рухани сообщил о начале вакцинации от коронавируса на этой неделе

Вакцинация от коронавируса согласно приоритетам министерства здравоохранения и медицинского образования на этой неделе начнется в Иране. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в субботу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Все организации готовились к вакцинации от коронавируса в стране, и первая партия вакцины уже пришла, к счастью", заявил он на заседании национального штаба по противостоянию коронавируса в преддверии первой годовщины распространения этой болезни в Иране.

По его словам, вакцинация от коронавируса начнется до 10 февраля в стране.

Врачи, медсёстры, пожилые люди и уязвимые группы населения получают приоритет при вакцинации против COVID-19.

1 млн 452 тыс. 380 человека до сих пор заразились коронавирусом в Иране, и 58 тыс. 336 тыс. из которых умерли.