В Иране введены в строй 105 железнодорожных проектов

Министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами в воскресенье посредством видеоконференции открыл 105 железнодорожных проектов на сумму 14,45 триллиона риалов (более 344 миллионов долларов) в различных провинциях, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Открытые по случаю празднования Декады Фаджр (в этом году с 31 января по 10 февраля), упомянутые проекты были введены в эксплуатацию в различных областях, включая инфраструктуру, железнодорожный парк, услуги, а также анализ данных.

На церемонии открытия, проходившей на территории железных дорог Исламской Республики Иран (известной как RAI) в Тегеране, также присутствовал глава RAI Саид Расули.

Как сообщалось, 10 из упомянутых проектов с общим объемом инвестиций 3,179 миллиарда риалов (около 75,6 миллиона долларов) начали работу в провинции Тегеран.