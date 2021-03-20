Иран может стать центром привлечения международных инвесторов - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность поддержания конструктивного взаимодействия с миром, заявив, что Иран может вступать в региональные торговые соглашения и быть центром привлечения международных инвесторо, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В своем телеобращении по случаю Нового года Рухани сказал, что Иран может быть самой привлекательной атмосферой для использования иранских знаний и капитала в мире.

Он отметил, что Иран сможет вести обширную и устойчивую торговлю с миром.

Он поздравил с Новрузом всех иранцев, медсестер, медицинский персонал, фермеров, рабочих, пограничников и все поля Ирана по всему миру.

Он сослался на беспрецедентную экономическую войну против иранцев, заявив, что она закончится сопротивлением иранцев.

По словам Рухани, в то время как мировая экономика пережила спад на 3,4%, а во многих экономиках крупных держав - на 5-10%, в Иране зарегистрирован положительный экономический рост на 2,2%, несмотря на пандемию коронавируса.

Он приветствовал усилия иранского медицинского персонала, заявив, что они сделали все возможное для производства медицинского оборудования, лекарств и вакцин.