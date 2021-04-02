Президент Ирана открыл пять крупных промышленных проектов

Президент Ирана Хасан Рухани открыл в чеверг пять крупных промышленных проектов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В строительстве этих проектов вложено более 45 тыс. миллиардов риалов.

Открытие этих проектов создало рабочие места для более 1290 человек.

Эти проекты начали действовать в пяти провинциях: Северный Хорасан, Керман, Казвин, Семнан и Фарс.