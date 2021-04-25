Производство стали в Иране выросло на 11 %

Иранские производители стали произвели более 30,2 млн. тонн стали в прошлом иранском календарном году (завершился 20 марта 2021 года), что на 11% больше, чем годом ранее, когда производство составляло 27 млн. тонн, следует из нового отчета иранской ассоциации производителей стали, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данным иранской ассоциации производителей стали, несмотря на односторонние санкции США против Тегерана и распространения пандемии коронавируса по всему миру, производители стали в Иране побили новый рекорд. Иранские металлурги вышли на производство 30,2 млн тонн стали в прошлом году.

В субботу, иранская компания по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO) объявила в субботу, что Иран занял 10-е место в рейтинге крупнейших производителей стали за первые три месяца 2021 года. Объем производства стали в стране за первый квартал 2021 года составил 7,5 млн. тонн.

Согласно статистике Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в 64 странах мира достигло 486,9 млн тонн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.