Объем производства угольного концентрата в Иране вырос на 8 % за прошлый год

Объем производства угольного концентрата на предприятиях, аффилированных с Иранской организацией по развитию и ремонту шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), в прошлом году (закончившемся 20 марта 2020 г.) вырос на восемь процентов, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Согласно статистике, двум крупным компаниям, аффилированным с IMIDRO, удалось произвести в стране 715 830 тонн угольного концентрата за 12 месяцев прошлого 1399 иранского календарного года (с 21 марта 2020 года по 20 марта 2021 года).

Кроме того, с 21 марта 2019 года по 20 марта 2020 года в стране было произведено 664 568 тонн угольного концентрата.

Следует отметить, что угледобывающие компании Tabas и Central Alborz добыли 1 669 515 тонн полезных ископаемых в прошлом году (закончившемся 20 марта 2020 года), что на пять процентов больше, чем годом ранее.