Иран может расширить сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ - Аракчи

Иран 9 мая 2021 07:15 (UTC+04:00)
Иран может расширить сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ - Аракчи

Японский веб-сайт NHK процитировал политического заместителя Министерства иностранных дел и старшего переговорщика Исламской Республики Иран в процессе Венского саммита Аббаса Арагчи, который заявил, что существует вероятность того, что ядерное сотрудничество Тегерана с Международным агентством по атомной энергии может быть распространено на инспекции ядерных объектов Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Иран надеется на достаточный прогресс на переговорах в Вене, чтобы отпала необходимость поднимать вопрос о расширении сотрудничества с МАГАТЭ», - сказал Аракчи корреспонденту японской телекомпании NHK в Вене.

По данным NHK, Тегеран объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ по инспектированию ядерных объектов к концу мая, если переговоры об отмене санкций США и по другим вопросам не продвинутся.

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