Иран разрабатывает нефтяное месторождение Сохраб

Иран делит месторождение Сохраб с Ираком. Он ограничен блоком Мехр на севере, месторождением Азадеган на юге, месторождениями Банд Кархе, Сусангерд, Джофаир и Сепер на юго-востоке, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В Сохрабе находятся резервуары Илам, Сарвак, Гадван и Фахлян, порода которых в основном карбонизирована. Сохраб - одно из приоритетных направлений для иностранных инвестиций в нефтяную промышленность Ирана.

Учитывая важность проектов в Западном Каруне и необходимость ускорения процесса добычи на этих месторождениях, а также санкции, действующие против Ирана, основная часть деятельности, определенная для цикла добычи и разработки нефти, включая бурение, строительство нефтепровода и нефтераспределительные станции на месторождениях Западный Карун переданы иранским компаниям.

Кроме того, в последние годы в Западном Каруне увеличилась доля создания рабочих мест для местного населения. Следует также отметить, что наряду с разработкой месторождений Западный Карун будут созданы обширная инфраструктура и возможности трудоустройства; и экономика станет процветающей, что приведет к усилению безопасности вдоль границ Ирана.