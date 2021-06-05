Россия готова профинансировать проекты электростанций Ирана

На встрече министра энергетики Ирана Резы Ардаканяна с генеральным директором Российской энергетической машиностроительной компании Конюховым российская сторона выразила готовность финансировать и реализовывать проекты иранских электростанций, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Министр энергетики Ирана в качестве председателя Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и России, который прибыл в Санкт-Петербург во главе высокопоставленной делегации, встретился и провел переговоры с генеральным директором российской энергетической компании «Силовые машины» Конюховым в среду.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества и проектах этой российской компании в Иране, сообщает Mehr News.

Приветствуя интерес российской компании к сотрудничеству с иранскими компаниями, Ардаканян счел использование займов правительства России наиболее важным стимулом для иранской стороны передачи проекта ТЭС «Сирик» российской компании.

Генеральный директор компании Конюхов, в свою очередь, упомянул об открытии аккредитива (L / C) и завершении административно-технического процесса, связанного со строительством четырех энергоблоков ТЭЦ мощностью 1400 МВт в г. Сирик возле Бандар Аббаса, как совместной программе этой российской компании и министерства энергетики Ирана.