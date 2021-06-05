В Иране сняты ограничения на провоз наличности в иностранной валюте

Высший орган Ирана по экономическим решениям и политике снял ограничения, введенные в июне прошлого года на провоз иностранной наличности, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

«Ввоз иностранной валюты в виде банкнот в страну будет разрешен для юридических и физических лиц без максимальных ограничений», - говорится в отчете Высшего совета по экономической координации Ирана (ВСЭК).

Однако отмечается, что переводы должны соответствовать законам и постановлениям, принятым Центральным банком Ирана (CBI), и соответствовать законам Ирана о борьбе с отмыванием денег.

В своем решении в среду ВСЭК также отменил пошлины на импорт сырья трех драгоценных металлов, а именно золота, серебра и платины. Импортеры трех металлов будут освобождены от уплаты всех пошлин и налогов, в том числе 9% налога на добавленную стоимость, который взимается с готовой продукции.