Голосование на президентских выборах в Иране продлено до 2 часов ночи
БАКУ /Trend/ - Голосование на 13-х по счету президентских выборах в Иране продлено до 02:00 по местному времени.
Как передает Trend, об этом сообщили в МВД Ирана.
Согласно информации, Национальный комитет Ирана по коронавирусу разрешил продлить голосование до указанного времени.
Решение было принято в связи с высокой явкой избирателей в последние часы выборов.
Отметим, что 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы.
Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.
На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.
Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – кандидат от реформаторов.
Голосование должно было завершиться в полночь, но было дано разрешение при необходимости продлить его до 02:00 19 июня.
В Иране 31 область и 450 районов, общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона человек.