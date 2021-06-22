США заявили о готовности участвовать в раунде переговоров по иранской ядерной программе

Соединенные Штаты намерены участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс сказал "Шестой раунд завершен, мы ожидаем седьмого раунда, но время пока не объявлено, Мы ожидаем, что примем участие в седьмом раунде, потому что в наших интересах <...> проверяемым способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия".