Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг открыл шесть национальных проектов по всей стране с помощью видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Шесть промышленных и горнодобывающих проектов с кредитом в 35 770 миллиардов риалов, которые создают рабочие места для 881 человека, были открыты в рамках 78-го национального плана в четырех провинциях по приказу президента Рухани.

Эти проекты включают новый дизайн стальной заготовки компании Pars Butyl и дизайн производства ювелирной керамической плитки Yazd в Ашкезаре, а также план развития производства обработанного табака в компании JT I Pars в Солтании.

Кроме того, план по транспортировке, хранению и экспорту серной кислоты в Кермане и Бендер-Аббасе, разработка вареной и гашеной извести в Ахаре и план гранулирования Ardakan Sponge Iron Company - это другие проекты, которые начали работу в четверг.