Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране

Иран 3 июля 2021 07:07 (UTC+04:00)
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг открыл шесть национальных проектов по всей стране с помощью видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Шесть промышленных и горнодобывающих проектов с кредитом в 35 770 миллиардов риалов, которые создают рабочие места для 881 человека, были открыты в рамках 78-го национального плана в четырех провинциях по приказу президента Рухани.

Эти проекты включают новый дизайн стальной заготовки компании Pars Butyl и дизайн производства ювелирной керамической плитки Yazd в Ашкезаре, а также план развития производства обработанного табака в компании JT I Pars в Солтании.

Кроме того, план по транспортировке, хранению и экспорту серной кислоты в Кермане и Бендер-Аббасе, разработка вареной и гашеной извести в Ахаре и план гранулирования Ardakan Sponge Iron Company - это другие проекты, которые начали работу в четверг.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний
ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний
В Грузии опять подорожало топливо
В Грузии опять подорожало топливо
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране Иран 07:07
ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний Грузия 06:58
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,3 млн человек Турция 06:57
Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан Арабские страны 06:22
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 05:53
Компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке В мире 05:32
Сборная Италии повторила рекорд команды Франции 1984 года Спорт 04:43
Ученые выяснили причину гибели мамонтов В мире 03:44
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 США 02:46
Около 300 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Израиль 02:08
Переговоры министров ОПЕК+ отложили на понедельник Энергетика 01:33
Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро Спорт 01:01
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 00:57
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане Политика 00:38
Азербайджан является "окном" в Центральную Азию - посол Аргентины Экономика 00:01
Узбекистан готов к строительству своей первой АЭС Узбекистан 2 июля 23:47
Турция в числе мировых лидеров по борьбе с пандемией - Эрдоган Турция 2 июля 23:13
ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года Энергетика 2 июля 23:02
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020 Спорт 2 июля 22:49
США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа США 2 июля 22:32
С хормозганской таможни вывезено более 11 млн тонн товаров Иран 2 июля 22:30
В Грузии опять подорожало топливо Энергетика 2 июля 22:07
Путин и Макрон обсудили Карабах Политика 2 июля 22:02
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на НПЗ «Petromidia» Казахстан 2 июля 21:56
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 2 июля 21:44
Будут рассмотрены инвестиционные возможности итальянских компаний в Туркменистане Туркменистан 2 июля 21:42
В Азербайджане определяется коммуникационная стратегия по страховому просвещению Финансы 2 июля 21:39
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев Грузия 2 июля 21:18
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО) Экономика 2 июля 21:11
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 2 июля 20:45
Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре Грузия 2 июля 20:29
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам армянского вооруженного формирования Азербайджан 2 июля 20:17
В Азербайджане вузам необходимо предоставить автономию – эксперт Общество 2 июля 19:56
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 2 июля 19:37
Оргкомитет по подготовке Каспийского экономического форума согласовал программу мероприятия Россия 2 июля 19:31
В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты Общество 2 июля 19:21
Исламское наследие Азербайджана – мечеть Биби-Эйбат (ВИДЕО) Культура 2 июля 19:18
На северо-востоке Туркменистана появится новое предприятие по производству стройматериалов Строительство 2 июля 18:54
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 2 июля 18:46
Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса Политика 2 июля 18:44
В Азербайджане названо число зарегистрированных на портале icazə.e-gov.az свадебных торжеств Общество 2 июля 18:42
Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 2 июля 18:37
Фирангиз Ализаде награждена юбилейной медалью "100-летие Пограничной службы Азербайджана" Социум 2 июля 18:33
Кыргызстан может выйти на афганский рынок транзитом через Туркменистан Бизнес 2 июля 18:25
Азербайджан и Словакия провели межмидовские политконсультации Политика 2 июля 18:19
Агентство развития медиа Азербайджана реализует проекты поддержки Азербайджан 2 июля 18:18
В Азербайджане трудовые пенсии будут рассчитываться по новым правилам Общество 2 июля 18:13
Ключевую роль в смягчении монетарных условий в Азербайджане продолжает играть госбюджет - эксперт Финансы 2 июля 18:07
Агентство развития медиа Азербайджана будет выдавать журналистам удостоверения Азербайджан 2 июля 18:06
В Азербайджане проведена онлайн-встреча с профильными НПО социально-экономической сферы (ФОТО) Азербайджан 2 июля 18:00
Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ - казахстанский депутат Политика 2 июля 17:59
В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане Общество 2 июля 17:52
Финподдержка медиа-субъектов в Азербайджане будет продолжена - агентство Общество 2 июля 17:44
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – глава Агентства развития медиа Азербайджана Азербайджан 2 июля 17:43
Проект по поддержке субъектов онлайн-медиа – новшество в Азербайджане – глава Агентства Общество 2 июля 17:37
За последние 18 лет в Азербайджане обезврежено свыше 22 тыс. преступных группировок - министр Общество 2 июля 17:34
Грузинская Myway Airlines начинает осуществлять грузовые перевозки Транспорт 2 июля 17:30
Кыргызская текстильная индустрия начала осваивать корейский рынок Кыргызстан 2 июля 17:26
Туркменская гидрогеологическая экспедиция перевыполнила план по поиску подземных вод Туркменистан 2 июля 17:23
В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте" Узбекистан 2 июля 17:20
ЗАО «Южный газовый коридор» в 2020 году получило прибыль более $13 млн Энергетика 2 июля 17:17
В многоквартирных зданиях Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно Энергетика 2 июля 17:13
Почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот Энергетика 2 июля 17:11
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 2 июля 17:08
Россия и ЕС обсудили ситуацию в Карабахе Политика 2 июля 17:05
Двум азербайджанским военным, погибшим в ДТП в Лачине, будет присвоен статус шехида Общество 2 июля 17:04
ВОЗ сообщила, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах Европа 2 июля 17:04
Рамин Байрамлы о важности третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 2 июля 16:58
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества Политика 2 июля 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 2 июля 16:43
Компания SOCAR номинирована как один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии Энергетика 2 июля 16:41
В Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 63 человека Общество 2 июля 16:38
В Азербайджане зарегистрировано свыше 6,7 тыс. доменных имен с начала года ИКТ 2 июля 16:34
Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться путем переговоров– докладчик ПА ОБСЕ Политика 2 июля 16:34
Положив конец конфликту, Азербайджан обеспечил безопасность в регионе - депутат Политика 2 июля 16:30
Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов Политика 2 июля 16:21
Глава TƏBİB назвал планируемый срок завершения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане Общество 2 июля 16:08
Назначен главный педиатр Азербайджана Общество 2 июля 16:06
Роль газа в Азербайджане будет возрастать по мере падения добычи нефти – МЭА Энергетика 2 июля 16:03
Еврокомиссар по вопросам расширения посетит Азербайджан Политика 2 июля 16:01
TƏBİB переданы новые автомобили для доставки медицинских бригад в отдаленные села Общество 2 июля 15:55
Коронавирус в Израиле: Более 2100 зараженных, 26 из них в тяжелом состоянии Израиль 2 июля 15:54
Фьючерсы на индексы США растут в преддверии публикации внутренних данных США 2 июля 15:53
SOCAR Romania и Wevo реализуют совместные проекты в области внедрения электронных платежных систем Энергетика 2 июля 15:52
Министр культуры встретился с азербайджанскими актерами (ФОТО) Культура 2 июля 15:52
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell ИКТ 2 июля 15:48
В Баку прошел гала-вечер сериала "Крик тишины", или Нож в спину (ВИДЕО, ФОТО) Культура 2 июля 15:48
Зангезурский коридор создаст экономические возможности для всего региона - Хикмет Гаджиев Политика 2 июля 15:45
SOCAR AQŞ завершит бурение 3 скважин на месторождении «Западный Абшерон» в 2021 году Энергетика 2 июля 15:37
Поступления в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций незначительно сократились Финансы 2 июля 15:32
В ФРГ заявили, что новый локдаун для привитых в стране не потребуется Европа 2 июля 15:32
SOCAR AQŞ бурит скважину проектной глубиной почти 6 тыс. метров на месторождении "Булла Дениз" Энергетика 2 июля 15:31
РЭЦ предложил свои финансовые инструменты для реализации проектов в Азербайджане Экономика 2 июля 15:30
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов Интервью 2 июля 15:30
Лавров: у РФ и Бахрейна есть взаимопонимание по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке Россия 2 июля 15:11
Лавров заявил о значительном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке Россия 2 июля 15:10
Литва приглашает Узбекистан к развитию сотрудничества в сфере авиации (Эксклюзив) Транспорт 2 июля 15:00
Завтра в Баку ограничат движение транспорта на ряде дорог Общество 2 июля 14:59
SOCAR Energy Ukraine поставит дизтопливо для украинских железных дорог Энергетика 2 июля 14:48
РЭЦ предложил использовать торговое финансирование российского банка в проектах Азербайджана Финансы 2 июля 14:45
Все новости