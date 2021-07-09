Открыто пять крупных промышленных и производственных проектов в иранской провинции Керман

Указом президента Ирана Хасана Рухани в режиме видеоконференцсвязи началась эксплуатация пяти крупных промышленных и производственных объектов в провинции Керман, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Хасан Рухани в четверг, на 79-й неделе Национального движения надежды в производстве, издал приказ об официальном открытии 5 национальных промышленных и производственных проектов в провинции Керман.

Сталелитейный комплекс «Заранд», установка сухого охлаждения кокса, оснащение горно-обогатительного комбината Караван, медеплавильный комплекс «Бабак» и комплекс по выплавке извести и доломита - это 5 проектов, которые были официально введены в эксплуатацию сегодня в области промышленности и горнодобывающей промышленности.