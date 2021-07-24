Состоялся телефонный разговор между избранным президентом Ирана и султаном Омана
Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с султаном Омана Хайтамом бин Тариком, передает Trend со ссылкой на İRNA
В ходе разговора президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси сказал, что переговоры с соседями будут приоритетом дипломатии правительства 13-го созыва.
Эбрахим Раиси также отметил, что расширение ирано-оманских отношений - достижимая цель благодаря взаимному политическому доверию: «История братства между двумя народами и история дружбы между двумя правительствами настолько глубокое и сильное, что региональные и международные события никогда не ослабляли его».
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