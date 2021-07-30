За 4 месяца в иранских портах загружено и выгружено более 46 млн тонн грузов

Около 46,18 млн. тонн товаров было загружено и выгружено в иранских портах в течение первых четырех месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 22 июля), сообщил представитель Портовой и морской организации (PMO), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам директора РМО по делам портов Раванбахша Бехзадяна, указанный показатель увеличился на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в течение которого было загружено и разгружено 42,07 миллиона тонн грузов, сообщает IRNA.

Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном секторе составили 6,66 млн. тонн, навалом - 13,69 млн. тонн, наливом - 1,47 млн. ​​тонн, генеральным грузом - 6,89 млн. тонн и нефтепродуктами - 17,46 млн. тонн, объяснил Бехзадян.

Он отметил, что объем погрузки и разгрузки наливных грузов за указанные четыре месяца увеличился на 39,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом этот показатель увеличился на 25,3 процента и 22,7 процента для генеральных и нефтеналивных грузов, соответственно.