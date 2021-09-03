Сербия заинтересована в развитии отношений с Ираном

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем расширении связей с новым правительством Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министр иностранных дел Сербии сказал, что две страны будут и дальше расширять свои нынешние отношения, которые являются очень хорошими, дружескими и сердечными.

Он заявил, что Сербия заинтересована в проведении регулярных политических переговоров с высшими должностными лицами Ирана и проведении ответных встреч на высшем уровне.

Слакович пригласил своего иранского коллегу на 60-ю годовщину первой конференции Движения неприсоединения.

Министр иностранных дел Сербии высоко оценил неизменную поддержку Ираном территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также его поддержку в международных организациях.