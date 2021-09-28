Провинция Исфахан производит 55% золотых изделий в Иране

70% ковров и 55% золотых изделий производят в провинции Исфахан на центре Ирана. Об этом заявил во вторник заместитель губернатора Исфахан по экономическим делам Хасан Гази-Асгар, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что 45% стали, 15% валового объема промышленного производства и 45% объема текстильного производства в стране обеспечится Исфаханом. "45% строительной и каменной промышленности, 20% нефтепродуктов в Иране, 10% предприятий и 10% рабочей силы Ирана также приходятся на долю Исфахана", добавил он.

По его словам, Исфахан занимает 2-е место по народным ремеслам в мире после Джайпура в Индии.



