Среднесуточное производство бензина в Иране составляет 102 млн. литров

В настоящее время Иран в среднем производит 102 миллиона литров бензина в день, сообщил управляющий директор Национальной Иранской компании по переработке и распределению нефтепродуктов (NIORDC) на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Джалиль Салари также сообщил, что среднесуточное потребление бензина выросло на 15 миллионов литров до 90 миллионов литров в текущем месяце после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

Имея производственную мощность почти 120 миллионов литров бензина в день, Иран в настоящее время также располагает возможностями для хранения трех миллиардов литров стратегического топлива.

Эти резервуары помогут нефтеперерабатывающим заводам страны продолжать работать на полную мощность, если в определенные дни года (например, в праздники Навруз) потребление бензина значительно снизится, а также предотвратят любые перебои в поставках топлива, если потребление резко возрастет.

По словам бывшего управляющего директора NIORDC Алирезы Садека-Абади, Иран в настоящее время является крупнейшим производителем и экспортером бензина в Западной Азии.

Страна добилась этого успеха, несмотря на внешнее давление и препятствия, введенные санкциями США в отношении ее нефтяной промышленности, заявил Садек-Абади еще в январе.

По словам заместителя министра нефти, значительный рост производства и экспорта бензина в стране происходит, несмотря на то, что почти два года назад Иран был импортером стратегического продукта, поставляя 17 миллионов литров бензина в день.

“В 1396 [иранском календарном году] (закончился 20 марта 2018 года) производство бензина в нашей стране составляло 59 миллионов литров в день; в прошлом году этот показатель достиг 107 миллионов литров в день, и сегодня мощность по производству бензина в стране составляет от 107 до 120 миллионов литров в день”, - сказал чиновник.