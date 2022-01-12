Объем торговли Ирана и Таджикистана достигнет 500 млн. евро

Согласно договоренностям, достигнутым между Ираном и Таджикистаном, объем двусторонней торговли увеличится до 500 миллионов евро, заявил посол Таджикистана в Тегеране, имея в виду долгосрочное экономическое сотрудничество между двумя государствами, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Он выступил на конференции, состоявшейся в Институте культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, посвященной перспективам отношений между двумя странами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Таджикистаном.

Дипломатические отношения между Ираном и Таджикистаном включают 160 документов о сотрудничестве, сказал посол Республики Таджикистан в Тегеране Низомиддин Зохиди.

Касаясь долгосрочных целей двух стран в торгово-экономическом сотрудничестве, посол сказал: «Согласно договоренностям, достигнутым между двумя странами, объем двусторонней торговли увеличится до 500 миллионов евро».

Выражая поддержку со стороны Душанбе членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, он сказал: «Таджикистан считает, что постоянное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества будет в интересах всех стран».