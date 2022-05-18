Авиационный пассажиропоток в Иране вырос на 40%

За первый месяц текущего 1401 финансового года (21 марта-20 апреля) внутренний пассажиропоток в иранских аэропортах вырос на 40% в годовом исчислении, так как за этот период иранскими авиакомпаниями было перевезено 2,62 миллиона пассажиров, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Данные компании Iran Airports также показывают, что число взлетов и посадок снизилось на 3% в годовом исчислении до 23 862.

За отчетный период было перевезено более 24,96 млн. тонн грузов, что на 42% больше, чем в прошлом году.

На международный аэропорт Мехрабад в Тегеране пришлось 1,04 миллиона пассажиров от общего числа, что на 39% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.