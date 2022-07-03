Иран предоставляет банковские услуги всем иностранцам

Все иностранные граждане имеют доступ к карточным услугам и онлайн-покупкам, а другие банковские услуги будут предоставляться им после получения идентификационной информации от соответствующих органов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В связи с публикацией ряд сообщении об ограничении предоставления банковских услуг иностранцам гражданам, отмечаем, что карточные услуги, онлайн-покупки и денежные переводы через Paya (до 100 миллионов риалов) по-прежнему доступны для всех иностранцев", говорится в заявлении директора по связям с общественностью Центрального банка Ирана, опубликованном в Twitter.

Он добавил, что другие банковские услуги будут предоставляться иностранцам после получения идентификационной информации от соответствующих органов.