Иран и Катар расширяют сотрудничество для установления мира в регионе

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его катарский коллега шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече обменялись мнениями о двусторонних связях и региональных проблемах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Вчера на встрече министр иностранных дел Ирана поблагодарил высокопоставленного катарского дипломата за его усилия по расширению связей между Тегераном и Дохой в различных областях. Амир Абдоллахиян сказал, что визиты высокопоставленных должностных лиц двух стран в Доху и Тегеран предназначены для решения различных вопросов, касающихся их двусторонних отношений. Он также подчеркнул необходимость следить за выполнением соглашений между Ираном и Катаром для их реализации.

Амир Абдоллахиян рассказал о важности ослабления экономической активности бизнесменов и торговых обменов между двумя странами. Затем он указал на некоторые препятствия в различных областях, таких как выдача виз и видов на жительство для бизнесменов, а также на некоторые проблемы в секторе коммерческих перевозок, призвав устранить эти препятствия.

Министр иностранных дел Ирана также поблагодарил правительство Катара за их хорошее гостеприимство и конструктивные усилия по организации недавних переговоров об отмене санкций, а также за решение некоторых проблем, связанных с присутствием Ирана на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Амир Абдоллахиян также подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами региона с целью создания стабильности и безопасности.