Мощности Ирана по производству нефтехимической продукции увеличатся на 54% к 2025 году

Производственные мощности Ирана в нефтехимии с 91 млн тонн увеличатся до 140 млн тонн к концу работы администрации Эбрахима Раиси в 2025 году, что показывает рост на 54%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Реализация нефтехимических проектов в целях увеличения производственных мощностей в нефтехимии ускорились в прошлом году, и введено в эксплуатацию несколько проектов, что добавило к нефтехимическим мощностям страны около 7 млн тонн. Таким образом мощности Ирана по производству нефтехимической продукции к концу иранского 1400 года (21 марта 2022 г.) составили 91 млн тонн.

Рост продаж нефтехимических комплексов на 4,4% в минувшем году также помогло стране в обеспечении валютных доходов.

Нефтегазовая промышленность значительно выросла за годы Исламской революции, и сегодня Иран является первой державой в регионе с точки зрения потенциала нефтехимической промышленности.

Нефтехимическая промышленность играет решающую роль в несырьевой экономике Ирана, поскольку экспорт нефтехимической продукции является вторым по величине источником доходов для страны после сырой нефти.