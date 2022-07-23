Число жертв наводнения в Иране достигло 22

По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения, произошедшего вечером в пятницу, 22 июля, на юге Ирана. Об этом сообщает в субботу Mehr News Agency, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство IRNA информировало о 11 погибших.

Первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер отдал распоряжение о мобилизации всех доступных средств для поиска пропавших и помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинции Фарс. Наиболее пострадавшим районом являются окрестности города Эстехбанат.