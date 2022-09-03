Иран увеличил объем хранения нефти в Персидском заливе на 500 тыс. баррелей

С реализацией проекта реконструкции и капитального ремонта нефтяного резервуара номер 4 в районе Бехреган нефтяной компании «Континентальное плато» в Иране объем хранения сырой нефти в Персидском заливе увеличилась на 500 тыс. баррелей, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Таким образом объемы Хранения нефти и конденсата в хранилищах Ирана в Персидском заливе увеличился на 10%.

В ближайшие три месяца будут введены в эксплуатацию резервуар на 250 тыс. баррелей в районе Харг а также резервуары 5, 6 и 8 в районе Бехреган общей номинальной емкостью 1,3 млн баррелей.