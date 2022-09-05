Министр промышленности сообщил об значительном росте производства в Иране

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Фатеми Амин заявил в понедельник, что ситуация с производством в стране является удовлетворительной, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"По официальным статистическим данным ситуация с производством в Иране является нормальной" заявил министр на пресс-конференции в Тегеране.

Министр отметил, что производство является важнейшим показателем для оценки экономики.

"Например, производство легковых автомобилей до 30 августа текущего года выросло на 279% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", рассказал он.

По его словам, за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство нерафинированной стали увеличилось на 5,2%, стальной продукции — на 4,9%, алюминиевых слитков — на 15,7%, глинозема — на 8,4%, угольного концентрата — на 20%, стекла — на 7,2%, стеклянной тары — на 17%, легковых автомобилей — на 250%, фургонов — на 47,7%, автобусов и микроавтобусов — на 129%, грузовиков — на 148% и тракторов — на 58%.

"Мы также наблюдали рост нефтехимической продукции на 9%, акриловых волокон на 26%, полиэфирных волокон на 5%, обуви на 31% и телевизора на 6%", уточнил Фатеми Амин.