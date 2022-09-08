МИД Ирана отверг обвинение в кибератаке на Албанию

Иран отвергает обвинения в кибератаке на правительственные компьютерные системы Албании и считает решение Тираны разорвать отношения с Тегераном неадекватным. Соответствующее заявление опубликовало иранское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Решение этой страны разорвать с нами политические отношения, руководствуясь необоснованными обвинениями, является необдуманным и недальновидным шагом на международной арене, - отмечает пресс-служба. - МИД Ирана решительно осуждает это действие со стороны Албании".

Согласно сообщению, "Иран как одна из жертв кибератак отвергает и осуждает любое использование киберсферы для атаки на жизненно важную инфраструктуру других стран". "Характер этого шага и роль третьих сторон в выдвижении обвинений в отношении Ирана говорят о том, что он обусловлен влиянием государств, поддерживающих терроризм", - заявили в ведомстве.

В среду Совет министров Албании принял решение разорвать дипломатические отношения с Ираном. В качестве причины власти назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Тегеран.