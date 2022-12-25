Иранский футболист стал одним из лучших бомбардиров в истории «Порту»

Звезда сборной Ирана по футболу попал в список лучших бомбардиров в истории португальской команды "Порту".

Как сообщает португальский портал OJOGO, Мехди Тареми достиг символического рекорда в рейтинге лучших бомбардиров ФК «Порту», передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Вернувшись из Чемпионата мира по футболу в Катаре, Тареми забил гол в матче с командой Визела. В последнем туре группового этапа Кубка Лиги иранский форвард снова открыл счет в матче против Жила Висенте, заняв 25-е место среди лучших бомбардиров в истории ФК «Порту».

Иранский футболист превзошел Джалму и Лисандро Лопеса и сравнялся с 64 голами Тикиньо Соареша после 118 игр за бело-голубых. То есть у него в среднем 0,54 гола за игру.



