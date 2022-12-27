Ненефтяной экспорт Ирана увеличился на 4,4 процента

Экспорт сырьевых товаров упал на 16 процентов по объему и увеличился на 4,4 процента по стоимости за последние восемь месяцев текущего иранского года (начался 21 марта) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку экспортная корзина страны показала, что за указанный период экспорт промышленной продукции и высокотехнологичных продукция достигла значительного увеличения, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Министерство промышленности, рудников и торговли в отчете представило статистику и документы этого министерства в области экспорта и написало. согласно опубликованной информации таможни, экспорт товаров за восемь месяцев иранского года составил 70,4 миллиона тонн, а стоимость - 32,4 миллиарда долларов, что снизилось на 16 процентов по объему и увеличилось на 4,4 процента по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди причин снижения удельного объема экспорта можно отметить снижение экспорта природного газа, так как он сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,6 миллиарда долларов (минус 72 процента) и на 15 миллионов тонн (минус 82 процента) и был экспортирован в Ирак и Турцию. Другими словами, исключив природный газ из экспорта в этом году и за аналогичный период прошлого года, мы увидим 6-процентный рост стоимости и 1-процентный рост доли ненефтяного экспорта.

Наибольший рост стоимостного объема экспорта был связан с промышленной группой с ростом на 20 процентов, а наибольшее снижение экспорта было связано с сельскохозяйственной продукцией на минус 19 процентов. Таким образом, показатели Министерства промышленности в отношении экспорта промышленной продукции являются адекватными по сравнению с другими секторами, и торговая политика в других секторах также привела к сокращению экспорта.