Создана прямая судоходная линия между КНР и иранским портом Чабахар

Первый контейнеровоз из Китая пришвартовался в важнейшем иранском порту Чабахар, что ознаменовало создание первой прямой судоходной линии между КНР и этим юго-восточным портом Ирана, заявил управляющий директор Организации свободной зоны Чахбехар Амир Могаддам, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Могаддам сообщил, что ранее китайские суда разгружались в портовом городе Бендер-Аббас, центре южной провинции Хормозган, в которой находится порт Чабахар. Затем грузы переправлялись в Чабахар на небольших судах, пояснил он.

Расстояние по береговой линии между данными портами составляет около 550 км.

Прямая судоходная линия между Китаем и Чабахаром позволяет доставлять грузы на 10 дней раньше, а стоимость погрузки и разгрузки снижается на $400 за контейнер, подчеркнул чиновник. Создание данной судоходной линии играет большую роль в развитии транзита через порт Чабахар, отметил он.