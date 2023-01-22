Председатель Госдумы России Володин посетит Иран

Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным 22-23 января посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В составе делегации - главы профильных комитетов Госдумы.

В рамках визита состоится третье заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. В повестке заседания - законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Запланированы также переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которых они обсудят развитие межпарламентских отношений России и Ирана.