Экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана превысил 9 млрд долларов

Экспорт горнодобывающей промышленности Ирана превысил 9 миллиардов долларов за первые девять месяцев иранского календаря, сообщила Иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

IMIDRO сообщила, что экспорт горнодобывающей промышленности Ирана с 21 марта по 21 декабря превысил 9,9 миллиарда долларов.

В отчете добавляется, что за этот период было экспортировано 35,5 тонн минеральных продуктов.

Отмечается, что экспорт продукции вырос на 5% по объему по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным IMIDRO, большая часть экспорта была связана со сталелитейной цепочкой и экспортом металлопродукции на сумму более 4,8 миллиарда долларов.