Иран атаковал собственные военные объекты - New York Times

БАКУ /Trend/ - The New York Times объясняет, почему беспилотники, нанесшие удары по военной инфраструктуре в иранском Исфахане, с большой вероятностью были запущены с территории Ирана, передает в воскресенье Trend со ссылкой на статью, опубликованную в NYT.

По версии автора, военный завод атаковали ударные квадрокоптеры с четырьмя винтами, особенностью которых является их малая дальность полета.

«Местные СМИ сообщили, что в атаке были задействованы три дрона, и она была аналогична удару, нанесенному по заводу ядерных центрифуг Иранского атомного агентства в июне 2021 года, и удару, нанесенному по объекту «Хизбаллы» в Бейруте в августе 2019 года. В результате последнего удара было уничтожено то, что израильские официальные лица назвали оборудованием, жизненно важным для "Хизбаллы" для производства ракет", - говорится в статье.

Более того, как указал автор New York Times, Исфахан находится далеко от международных границ Ирана, что еще раз указывает на то, что, скорее всего, БПЛА были запущены с территории Ирана.

Автор напомнил, что правительство не сообщило, кто стоит за попыткой атаки, но некоторые Telegram-каналы, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), указали на Израиль.

Между тем, в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры Ирана произошла серия мощных взрывов. В ряде городов объявлена воздушная тревога.

«Вечером 28 января 2023 года была проведена безуспешная атака с применением беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит системой ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались", - заявили в минобороны Ирана.