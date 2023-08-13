Консульство Саудовской Аравии в иранском Мешхеде приступило к работе

БАКУ /Trend/ - Представитель Министерства иностранных дел Ирана объявил в воскресенье о начале официальной деятельности консульства Саудовской Аравии в городе Мешхед. Консульство открылось в одном из отелей на северо-востоке города, передает Trend.

Глава представительства министерства иностранных дел в провинции Хорасан-Разави Мохаммад Бехешти Монфаред сообщил, что консульство Саудовской Аравии направило официальное уведомление в представительство Министерства иностранных дел в Мешхеде о начале своей деятельности с 13 августа этого года. Он также уточнил, что это будет временная площадка в одном из отелей города.

Согласно информации, полученной от представителей Генерального консульства Саудовской Аравии, консульский офис в мешхедском отеле «Митхак» на бульваре Икбал Лахори будет работать с 8:00 утра до 15:00 каждый день, за исключением четверга и пятницы.

Отметим, что Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить отношения 10 марта после семилетнего разрыва связей, содействие в чем оказала Китай.