Китай намерен углублять сотрудничество с Ираном в области обороны

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил о намерении Пекина продолжить углублять сотрудничество в области обороны с Тегераном, передает Trend.

Выступая на 11-й Московской конференции по международной безопасности, он отметил, что Китай намерен укреплять механизм сотрудничества в области безопасности с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и продолжать расширять взаимодействие в сфере обороны с Ираном и Беларусью.

"Мы будем продолжать укреплять сотрудничество в области безопасности в рамках ШОС, активно углублять оборонное взаимодействие с новым членом организации, Ираном, а также с Беларусью, которая вскоре присоединится к ШОС", - подчеркнул Ли Шанфу.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Изначально состоящая из шести стран - России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана, она расширилась в 2017 году с присоединением Индии и Пакистана.