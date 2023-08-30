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Иран представит ядерные достижения на выставке в Вене

Иран Материалы 30 августа 2023 07:15 (UTC +04:00)
Иран представит ядерные достижения на выставке в Вене

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Организация по атомной энергии Ирана планирует продемонстрировать пять достижений атомной отрасли страны на предстоящей выставке в Вене, передает Trend.

«Выставка, которую планируется провести в австрийской столице в октябре, дает возможность продемонстрировать более широкие преимущества ядерных достижений. В областях обогащения (урана), радиофармацевтики, продуктов тяжелой воды, лазеров и других ядерных областях Организация по атомной энергии Ирана добилась важных успехов», — сказал представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.

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