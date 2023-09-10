В Иране экспорт шафрана увеличился на 52%

БАКУ /Trend/ - 81 тыс. 521 кг шафрана на сумму 88 млн долларов было экспортировано из Ирана в 47 стран мира за первые пять месяцев текущего 1402 года (начался 21 марта 2023 г.), что в весовом и стоимостном выражении на 66% и 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend.

Китай считается крупнейшим импортером иранского шафрана за указанный период, купив 28 тыс. 447 кг на сумму 33 млн 327 тыс. 691 долларов.

ОАЭ, Испания, Катар и Афганистан также следуют за Китаем среди основных покупателей иранского шафрана.