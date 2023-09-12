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Иран и Узбекистан обсудили облегчение выдачи виз

Иран Материалы 12 сентября 2023 02:59 (UTC +04:00)
Иран и Узбекистан обсудили облегчение выдачи виз

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдулхакимов встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Эзатоллахом Заргами, передает Trend.

Азиз Абдулхакимов подчеркнул необходимость усиления туристического сотрудничества между сторонами и проведения трехсторонней встречи Ирана, Узбекистана и Туркменистана. Он пригласил Заргами принять участие в "20-м Генеральном собрании Всемирной туристической организации", которое состоится в октябре в Самарканде.

Заргами выразил глубокое уважение к сторонам в укреплении туризма и культурного наследия и подчеркнул необходимость разработки проекта для реализации соглашений, содержащихся в программе сотрудничества в области туризма.

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