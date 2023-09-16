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Иран принял решение отозвать аккредитацию нескольких инспекторов МАГАТЭ

Иран Материалы 16 сентября 2023 20:10 (UTC +04:00)
Иран принял решение отозвать аккредитацию нескольких инспекторов МАГАТЭ

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, которые осуществляли проверки на объектах, связанных с обогащением урана.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Trend.

В заявлении главы МАГАТЭ подчеркивается, что эти инспекторы являются выдающимися экспертами агентства и обладают уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они выполняли важные задачи при проверках объектов для обогащения урана в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что такой шаг со стороны Ирана значительно ограничит возможности МАГАТЭ в проведении проверок в стране, поскольку это фактически означает отстранение от работы около трети основных инспекторов с богатым опытом, назначенных для работы в Иране.

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