Экспорт стали в Иране вырос на 20%

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта стали и стальных изделий в Иране за первую половину года увеличился на 20%, сообщила Ассоциация производителей стали Ирана, передает Trend.

Согласно отчету Ассоциации, за первые шесть месяцев текущего года было произведено около 90 тысяч тонн арматуры, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 60,7%.

В общей сложности, объем экспорта стальных изделий за этот год составил 1 миллион 538 тысяч тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также отмечается, что экспорт губчатого железа в первые 6 месяцев текущего года значительно возрос и достиг 874 тысяч тонн, в сравнении с 312 тысячами тонн в прошлом году.