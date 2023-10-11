Названа сумма проектов в области водоснабжения, реализованных в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала срока полномочий 13-го правительства Ирана (с августа 2021 года) министерство энергетики страны успешно завершило 883 проекта по водоснабжению, на общую сумму более 190 триллионов иранских риалов (свыше 381,7 миллиона долларов).

Об этом сообщил глава департамента планирования Иранской компании по управлению водными ресурсами Иса Бозоргзаде, передает Trend.

Он отметил, что эти проекты были разработаны и реализованы для различных городов в 31 провинции Ирана, учитывая различные потребности в воде.