Производство губчатого железа в Иране за семь месяцев выросло

БАКУ /Trend/ - Производство губчатого железа в Иране увеличилось на 5,4 процента за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября), свидетельствуют данные, представленные Иранской ассоциацией производителей стали, передает Trend.

Согласно информации, общий объем произведенного губчатого железа за этот период составил 22,112 миллиона тонн, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года, равный 20,984 миллиона тонн.

Ранее Ассоциация производителей стали Ирана сообщала, что в первой половине текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 сентября) в стране было произведено 18,86 миллиона тонн губчатого железа.