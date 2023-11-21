Вырос ненефтяной экспорт Ирана в Пакистан

БАКУ /Trend/ - Стоимость экспорта ненефтяных товаров Ирана в Пакистан увеличилась на 62% за первые семь месяцев текущего 1402 иранского календарного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель Комитета по международным отношениям Торговой палаты Ирана Рухолла Латифи, передает Trend.

Латифи отметил, что общий объем экспорта ненефтяных товаров в Пакистан составил 1,14 миллиарда долларов за указанный период. Кроме того, было отмечено, что Иран снизил импорт из Пакистана на 39 процентов в годовом исчислении, импортировав товары на сумму 352,64 миллиона долларов за первые семь месяцев текущего года.

Ранее сообщалось, что ненефтяной экспорт Ирана в Пакистан вырос на 18% в предыдущем иранском календарном году, завершившемся 20 марта.