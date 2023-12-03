Транзит товаров через Иран увеличился на 20%

БАКУ /Trend/ - С начала года объем транспортировки иностранных товаров через границы Ирана составил 10,92 миллиона тонн, передает Trend. Это на 19,54% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

Особая экономическая зона Шахид Раджаи, Парвизхан в провинции Керманшах, Башмак в провинции Курдистан, Базарган в провинции Западный Азербайджан, Билех Савар в провинции Ардебиль, Бендер Ленге в провинции Хормозган, Джулфа в провинции Восточный Азербайджан, Серахс в провинции Хорасан-Разави и Астара в провинции Гилян, зарегистрировали самый высокий объем транзита среди пограничных терминалов Ирана соответственно.