Вырос товарооборот между Ираном и Россией за восемь месяцев

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года по иранскому календарю (21 марта – 21 ноября 2023) товарооборот между Ираном и Россией достиг 1,7 миллиарда долларов, сказал председатель иранской таможенной администрации Мохаммад Резвани Фар, передает Trend.

По его словам, этот показатель увеличился на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Он также отметил, что вес товарооборота за этот период составил 3,748 миллиона тонн, представляя рост на 43%. Экспорт товаров в Россию вырос на 32% и достиг $616,326 млн., а объем экспорта увеличился на 66%, достигнув 1 миллиона 495 тысяч тонн. Резвани Фар также сообщил о росте импорта из России в Иран, который составил 31% по весу и 12% по стоимости.