Объем внешней торговли Ирана составил 112 миллиардов долларов

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и финансов Ирана, Эхсан Хандузи, сообщил, что за период с 21 марта по 22 декабря 2023 года объем внешней торговли страны составил 112 миллиардов долларов, передает Trend.

По его словам, это представляет собой увеличение на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Хандузи также отметил, что таможенное управление Исламской Республики Иран впервые включило в свой отчет экспорт нефти, электроэнергии, а также технических и инжиниринговых услуг. Согласно отчету, объем экспорта Ирана превысил объем импорта на 15 миллиардов долларов.

Министр подчеркнул, что за указанный период из Ирана было экспортировано нефти и ненефтяных продуктов на сумму более 63 миллиардов долларов, в то время как в страну поступило импортированных товаров на сумму более 48 миллиардов долларов.