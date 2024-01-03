США и Израиль не причастны к взрывам в Иране – Госдеп США

БАКУ /Trend/ - США и Израиль никоим образом не причастны к сегодняшним взрывам в Иране.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы довольно внимательно следим за сообщениями. У нас нет какой-либо информации, которую мы могли бы предоставить. Выражаем соболезнования близким тех, которые погибли в результате этого ужасающего взрыва. Слишком рано предположить что могло стать причиной этого. Но я хочу ответить на некоторые из безответственных утверждений, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты никоим образом не участвовали в этом, и любые заявления об обратном смехотворны. И во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому взрыву причастен Израиль", - отметил он.

Сегодня в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва.

В результате взрывов погибли 103 человека и 211 получили ранения.

Отметим, что иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.